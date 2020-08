Richtfest am Seniorencampus Legefeld

Neubau am Seniorencampus der Wohnen Plus gGmbH des twsd in Legefeld.

Weimar. Das Trägerwerk Soziale Dienste will seinen Neubau an der Kastanienallee im März nächsten Jahres beziehen

Richtfest an der Kastanienallee. Das Trägerwerk Soziale Dienste wohnen plus& gGmbH (twsd) hat mit den Bauleuten der Ersa-Bau GmbH Sömmerda und den Planern der igb Weimar am Mittwoch die Rohbau-Fertigstellung des Neubaus am Seniorencampus in Legefeld gefeiert.

Neben den beiden bestehenden Gebäuden rundet auf insgesamt 7422 Quadratmetern ein Dreigeschosser mit zwei Senioren-WG für insgesamt 24 Bewohner sowie neun altersgerechten Wohnungen von 49,5 oder 67 Quadratmetern sowie einer Tagespflege mit 25 Pflegeplätzen das Areal ab. Alle zusammen bilden sie den Seniorencampus.

Im Juni vergangenen Jahres hatte die Stadt die Baugenehmigung auf jenem Grundstück erteilt, welches das Trägerwerk zuvor von der Stadt Weimar erworben hatte. Die Firma Lindenlaub richtete das Baufeld her. Am 1. Oktober 2019 war symbolischer erster Spatenstich. Weil der Baugrund nicht ausreichend tragfähig war, musste der Bauherr auf eine Pfahlgründung durch die Firma Menard zurückgreifen, erinnerte der Geschäftsführer des Generalplaner igb, Heiko Engelhardt.

Matthias Sack, Geschäftsführer der Ersa-Bau Sömmerda, hielt den Richtspruch. Foto: Michael Baar

Dennoch stehe der Rohbau jetzt termin- und qualitätsgerecht. Bis März 2021 werde auch die Fertigstellung wie geplant und im Rahmen des Budgets erfolgen, sicherte Engelhardt zu. Die kostenintensiven Gewerke seien bereits vergeben, begründete er seine Zuversicht. Er beeindruckte damit vor allem einen Berliner: Dietrich Lincke, Botschafter a. D. und Kuratoriumsvorsitzender des twsd. Von den symbolischen letzten Nägeln, die von einem Weimarer twsd-Quartett eingeschlagen wurden, ist der Bau derweil nicht abhängig. Nur der Technische Leiter, Torsten Westphal, schlug ihn schnell und gerade zugleich ins Holz.

Die Idee eines sozialen Zentrums ist bereits Jahrzehnte alt, erinnerte Aufsichtsrat Wolfgang Müller aus Bergern. Er stand in den 1990er-Jahren mit Rudolf Dadder an der Wiege der heutigen AG. Zwei geförderte Arbeitslose waren die ersten Mitarbeiter. Heute sind es mehr als 2700 bundesweit.