Rittersdorf feierte im Freien

Unter blauem Himmel mit Schäfchenwolken hielt Pfarrer Philipp Gloge am Samstagnachmittag einen Familiengottesdienst in Rittersdorf. Platz nahmen rund 50 Besucher aus der Kirchgemeinde auf Bänken, die in entsprechendem Abstand vor dem Gotteshaus aufgestellt waren. Begleitet von Gitarrenmusik von Korina Fischer-Wiegand und Klängen der Orgel, die von Elisabeth Stark gespielt wurde, war es ein kurzweiliger Gottesdienst, der in dieser Art das erste Mal in Rittersdorf stattfand. Ihm folgten beim Gemeindefest gesellige Stunden für die Familien.

Aufs große Kuchenbuffet wurde diesmal allerdings aufgrund des Infektionsschutzes verzichtet.