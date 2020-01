Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rohrbau-Kongress des IAB

Zum 24. Rohrbau-Kongress erwartet das Institut für Angewandte Bauforschung (IAB) Weimar am heutigen Mittwoch und am Donnerstag, 16. Januar, rund 120 Experten und Teilnehmer aus Wissenschaft und Wirtschaft aus dem gesamten Bundesgebiet. Themen sind unter anderem die Herausforderungen an den Tief- und Rohrleitungsbau durch den Klimawandel. 15 Vorträge an zwei Veranstaltungstagen, eine begleitende Fachausstellung, eine Führung durch die Technika des IAB sowie eine kulturelle Abendveranstaltung im Bienenmuseum runden das Kongressprogramm ab.