Rückblick auf eine bewegte Zeit: Hertha Brömmer feiert in Legefeld 103. Geburtstag

Legefeld. Von 1919 bis heute: Hertha Brömmer wird am Donnerstag im Pflegezentrum Weimar-Legefeld 103 Jahr alt.

Wir schreiben das Jahr 1919. In Weimar war gerade die erste demokratische Verfassung Deutschlands verkündet worden, Richard Strauss übernahm die Leitung der Wiener Hofoper, Siegmund Freud unterstrich seine Annahme zum Unbewussten und Bertolt Brecht veröffentlichte das Drama Trommeln in der Nacht. In den Vereinigten Staaten von Amerika erhielt Präsident Wilson den Friedensnobelpreis und der Jazz steckte noch in den Kinderschuhen.

Das war die Situation, als Hertha Brömmer das Licht der Welt erblickte. An einem Montag in Reetzerhütten im Landkreis Brandenburg. Am Donnerstag, 15. Dezember, war das genau 103 Jahre her.

Und ein Grund zum Feiern im twsd-Pflegezentrum Weimar-Legefeld, wo sich Freunde und Verwandte zum Brunch versammelt hatten. Der jüngste Gratulant ist kein Jahr alt. Zwischen Ururenkel Aaron und Hertha Brömmer liegt mehr als ein Jahrhundert. Eine unglaublich lange Zeit. „Der Geist ist noch gut, aber alles andere…“ Hertha Brömmer schüttelt den Kopf. Sie lächelt. In ihrem Leben hat sie viel mitgemacht, gehört zu den ältesten Menschen in Weimar und wohl auch in der Bundesrepublik. „Ich habe hier sehr viele Freunde“, fährt sie fort, schaut auf die u-förmige Tischformation, an der mittlerweile auch Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) und die Legefelder Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel (Weimarwerk) platzgenommen haben. Es wird gesungen, gratuliert, Blumen werden überreicht.

„Aufgewachsen bin ich in Mark Brandenburg“, blickt Hertha Brömmer zurück. Ihren Mann Helmut lernte sie als Soldat kennen. Einen Maurermeister aus Thüringen. „Er war in Einquartierung bei ihrer Schwester“, ergänzt Tochter Hannelore Vent. Nach seiner Rückkehr aus russischer Gefangenschaft zogen die beiden in seine Heimat nach Thüringen. Hertha Brömmer kümmerte sie sich fortan um den Haushalt in dem neu gekauften Haus in Hopfgarten. Dort blieb die Familie um Hertha Brömmer.

„Wir haben alle zusammengewohnt“, sagt Tochter Hannelore Vent, die alsdann Bürgermeisterin der kleinen Gemeinde wurde. Erst vor vier Jahren zog Hertha Brömmer nach Legefeld ins Seniorenheim. „Im April sind es genau fünf Jahre“, sagt sie.

Mittlerweile hat sich die Welt geändert. Die Krisen dieser Tage schlagen auch Hertha Brömmer aufs Gemüt, weiß Tochter Hannelore Vent, allem voran die Pandemie-Zeit. All das tat der Geburtstagsfeier aber keinen Abbruch. „Ich habe zwei Enkel, fünf Urenkel und zwei Ururenkel“, sagt Hertha Brömmer glücklich. Am Samstag geht es dann mit der Familie essen.