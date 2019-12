Ruhmbergschau in Tannroda als Gemeinschaftsprojekt

Frank Oelsner heißt der erfolgreichste Teilnehmer der jüngsten Kleintierschau in Tannroda: Der Tiefengrubener stellte mit seinen Holländern im Farbschlag Schwarz-Weiß die am höchsten bewertete Kaninchen-Zuchtgruppe. Zwei der vier Langohren bekamen das höchste Prädikat V (vorzüglich). Insgesamt verteilten die Preisrichter diese Bewertung (97 von 100 Punkten oder mehr) an 27 der ausgestellten 493 Kaninchen. Weitaus schwieriger ist es, für Rassegeflügel ein V zu bekommen: Nur fünf der 230 Tiere erreichten diese Kategorie – drei Tauben, eine Ente und ein Zwerghuhn. Die Kleintierzuchtvereine Tannroda und Bad Berka hatten die Ausstellung unter dem Titel „1. Ruhmbergschau“ gemeinsam organisiert. Die Ausstellung war zudem als Kreisschau zweier Kreisverbände ausgeschrieben: Neben dem Weimarer kamen kurzfristig auch Züchter aus dem Verband Ilmtal herüber, nachdem ihnen eine fest eingeplante Halle in ihrer Region nicht zur Verfügung stand. Teilweise reisten so Züchter aus Orten im Thüringer Wald an.