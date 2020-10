Saisonausklang im Freilichtmuseum Hohenfelden

Zum Saisonausklang lädt das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden am Samstag ein

Hohenfelden. Museumsgelände am Eichenberg verabschiedet sich ab November in die Winterpause. Pfarrhof bleibt geöffnet

Zum traditionellen Saisonausklang hat das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden für Samstag, 24. Oktober, an den Eichenberg geladen. Um 16 Uhr und 17.15 Uhr können Kinder mit Schmiedetochter Christiane auf Entdeckungsreise durch das Museum gehen. Emma aus Kranichfeld schlüpft in die Rolle der Schmiedetochter und erzählt kindgerecht über das Dorf, seine Bewohner und das Leben in früheren Tagen. Die Großen dürfen sich 17.45 und 19 Uhr auf historische Führungen bei Laternenlicht freuen – mit Minna, der Frau des Schäfers. Sie nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert.

Die Gruppengrößen sind auf 15 Personen begrenzt. Während der Führung, im Kassenbereich und in den Gebäuden gilt eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Coronabedingt muss das Laternenbasteln ausfallen. Stattdessen können die Laternen mit Museumsmotiv bereits fertig oder als Bastelset im Museumsladen erworben werden. Bereits gebastelte Laternen können natürlich mitgebracht werden.

Kesselgulasch, über dem offenen Feuer zubereitet, hausgemachte Semmelknödel sowie süße Leckereien und warme Getränke sorgen dafür, dass auch bei niedrigen Temperaturen niemand frieren muss. Zum Saisonausklang hat das Freilichtmuseum am Samstag bis 20.30 Uhr geöffnet.

Eine Zugabe ist auch danach noch zu haben: Am Sonntag, 25. Oktober, ist Zinngießer Frank Höfs aus Weimar im Freilichtmuseum zu Gast. Seine Handwerksvorführung findet zwischen 14 und 16.30 Uhr statt. Auch verschiedene Vorlagen für Weihnachtsdekoration hat er bereits dabei. Das Freilichtmuseum hat noch bis einschließlich 1. November täglich, 10 bis 17 Uhr geöffnet. Danach wird das Museumsgelände vorerst geschlossen. Für den Alten Pfarrhof im Dorf gelten Winteröffnungszeiten.