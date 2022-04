Saisonstart bei der Thüringer Tanz-Akademie in Weimar

Weimar. Im Sommer soll der nächste Open-Air-Ball wieder Tanzfreundliche Menschen auf den Markt locken.

Kommende Woche startet die Thüringer Tanz-Akademie mit Gesellschaftstanz-Kursen für Jugendliche und Erwachsene in den Spiegelsälen im Cranach-Haus am Markt und der Kultur-Kirche in der Schubertstraße. Zur Integration ukrainischer Jugendlicher unterstützt sie solidarisch deren Tanzausbildung und Abschlussbälle.

Ein Saisonhöhepunkt ist das Tanz- und Theaterfest am 12. Juni auf dem Markt – unter anderem wieder mit einem Open-Air-Ball. Für jugendliche Debütanten und deren Familien gibt es zudem nach zwei Jahren Pause am 1. und 2. Juli wieder große Bälle in der Weimarhalle.

www.thueringer-tanz-akademie.de