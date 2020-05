Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saisonstart im Ottmannshäuser Bad am Pfingstmontag

Im Nordkreis startet die Freibad-Saison zu Pfingsten: Am Montag, 1. Juni, öffnet um 10 Uhr das Bad in Ottmannshausen. Die Landgemeinde Am Ettersberg bekam am Donnerstag grünes Licht vom Gesundheitsamt des Kreises: Die Wasserprobe ergab gute Qualität, das Hygienekonzept überzeugte. Es sieht vor, dass maximal 400 Menschen auf das Gelände dürfen. Der Sprungturm ist gesperrt, die Kinderrutsche aber nutzbar, ebenso wie die Umkleidekabinen. Beim Sitzen auf Bänken oder an den Bistro-Tischen ist ein Handtuch als Unterlage Pflicht, in Warteschlangen der Mindestabstand von 1,50 m.

Öffnungszeiten: Wochentage 12 bis 20 Uhr, in den Ferien sowie samstags, sonntags und an Feiertagen 10 bis 20 Uhr, nach den Ferien 12 bis 18 Uhr