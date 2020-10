„Samstagsschwung“ in der Schwungfabrik

„Samstagsschwung“ holten sich auch an diesem Wochenende wieder viele Kinder und Jugendliche in der Schwungfabrik. Ob am Trapez und bei Hip Hop, – die Angebote kamen bei der Jugend bestens an. Auch Alina (11) versuchte sich unter Anleitung bei Luftartistik. Weitere Workshops sowie das Außengelände der Schwungfabrik an der Milchhofstraße 22a mit dem neu gebauten Bolzplatz verlockten zum Mitmachen. „Samstagsschwung“ können Kinder und Jugendliche sich wieder an 21. November holen.