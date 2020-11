Schadholz-Beräumung belastet die Waldwege um Kranichfeld

Immer noch auf Hochtouren läuft die Sanierung von Borkenkäfer- und Trockenschäden im Revier Kranichfeld des Forstamtes Erfurt-Willrode. Durch die notwendigen Arbeiten sei die Begehbarkeit von Waldwegen in den Schadschwerpunkten aktuell und in den kommenden Wochen stark eingeschränkt, teilte Forstamtsleiter Chris Freise in einer Presseinformation mit. Betroffen seien geschädigte Nadelholzbereiche unter anderem am Riechheimer Berg sowie vor allem die Wälder um Kranichfeld und den Stausee Hohenfelden.

„Im September hat es leider noch einmal eine deutliche Schadholzwelle gegeben“, so Freise. Trotz intensiver Anstrengungen zur Vermarktung lagert noch jede Menge Holz im Wald, dessen Wege durch die häufige Benutzung im Zuge der Arbeiten mit Schlamm belastet werden. Freise appelliert an Waldbesucher, Sperrungen zur eignen Sicherheit zu beachten und bittet um etwas Verständnis. Betroffene Wegeabschnitte würden mit forstamtseigener Technik schon jetzt übergangsweise gepflegt und im Frühjahr wieder instandgesetzt.

„Allein im Revier Kranichfeld sind bis jetzt nur in diesem Jahr rund 22.000 Festmeter Schadholz angefallen“, sagt der dortige Revierförster Ronald Schäfer. Das sei gut das Doppelte des regulären Hiebssatzes. Leider haben Borkenkäfer und Dürre auch zuvor nahezu ideale Waldbilder mit starken Altbäumen zerstört, die die Förster als Dauerwälder mit einem reichen Strukturmosaik noch über Generationen pflegen wollten.