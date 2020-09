Liane Dalksi (Präsidentin Inner Wheel Weimar) übergab an den Lebenshilfe-Vorsitzenden Jürgen Borchert einen symbolischen Scheck über 200 Euro.

Weimar. Die Organisation Inner Wheel Weimar unterstützt den Verein Lebenshilfe.

In der beeindruckenden, allerdings bereits Sonntag endenden Ausstellung „Wirf einen Blick zurück“ übergab Liane Dalksi (Präsidentin Inner Wheel Weimar) an den Lebenshilfe-Vorsitzenden Jürgen Borchert einen symbolischen Scheck über 200 Euro.