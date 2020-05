Oswald Malarski in seinem Scheunenmuseum in Leuthental

Scheunenmuseum öffnet

Die Lange Nacht der Museen wird es am kommenden Wochenende wegen der Corona-Bestimmungen nicht geben. Trotz der Absage des großen Rahmens bleiben Oswald und Erika Malarski ihrer eigenen Schau treu. Wie in den vergangenen Jahren zur Museumsnacht öffnen sie auch diesmal in Leutenthal ihr Scheunenmuseum, das sie seit 22 Jahren im Ort betreiben.

Neben Schmetterlings- und Insektenausstellung sind Fossilien, Mineralien, Nostalgisches aus der DDR, historische Technik, Tabakspfeifen wie auch Geschichtsdokumente zu sehen. Einmal mehr hat Oswald Malarski eine Schautafel gestaltet, auf der er Deutschlands und Leutenthals Tiere und Pflanzen des Jahres verewigt hat, so auch Leutenthals Schmetterling 2020, das „Hausmütterchen“. Der Eintritt ins Museum ist wie immer frei -- am Samstag, 23. Mai, und Sonntag, 24. Mai, jeweils von 13 bis 19 Uhr.

Auf den sonst üblichen geselligen Teil im Hof mit Kaffee und Tee müssen die Besucher diesmal verzichten. Außerdem haben sie in der Scheune eine Mund-Nase-Abdeckung zu tragen.