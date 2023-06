Unter der Leitung von Cordula Fischer gibt die „schola cantorum weimar“ am Wochenende gleich zwei Konzerte.

„Schola cantorum“ gibt Konzert in der Jakobskirche in Weimar

Weimar. Gleich zweimal sind am kommenden Wochenende die jungen Sängerinnen und Sänger der Weimarer „schola cantorum“ bei Chorkonzerten zu hören.

Mit einem Sommerkonzert an diesem Samstag, 10. Juni, um 18 Uhr heißen die Vorbereitungschöre, der Nachwuchschor und die Kinderchöre der „schola cantorum weimar“ ihr Publikum in der Jakobskirche willkommen. Auf dem Programm stehen Lieder, die gute Laune machen und den Sommer einläuten: Unter der Leitung von Cordula Fischer und Marijke Meerwijk bringen die jungen Sängerinnen und Sänger mit Werken aus aller Welt und verschiedenen Epochen die Kirche zum Klingen.

In ihren Stücken erzählen die Kinder von blühenden Sommerlandschaften, vom Kuckuck im Wald, von den Heinzelmännchen zu Köln und von der Freude. Gesungen wird dabei auch auf Japanisch und Englisch. Henry Purcell erklingt ebenso wie unter anderem George Gershwin und Hank Beebe, der mit seinem Stück „Hats“ für einen Hauch von Broadway sorgt.

Karten sind am Konzerttag ab 17 Uhr an der Abendkasse für 15 Euro (ermäßigt 8) erhältlich. Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr. Für die Veranstaltung besteht in der Jakobskirche freie Platzwahl.

Am Sonntag, 11. Juni, um 17 Uhr singen die Jugendchöre der „schola cantorum“ und der Chorakademie Erfurt in der St. Vituskirche Hopfgarten unter Leitung von Cordula Fischer und Sebastian Göring.