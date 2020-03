Brief Helmina von Chezys an Amalia Schoppe vom Oktober 1821 (Ausschnitt). Krakau: Biblioteka Jagiellońska, Sammlung Varnhagen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schriftstellerinnen aus der Sammlung Varnhagen

Die Bauhaus-Universität Weimar und die Jagiellonen-Universität in Krakau werden für ein gemeinsames Forschungsprojekt zur Erschließung und Analyse von Handschriften und Publikationen von Autorinnen der Zeit um 1800 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der polnischen Forschungsorganisation Narodowe Centrum Nauki mit insgesamt 715 000 Euro gefördert. Ziel ist es, eine digitale Plattform zu schaffen, auf der Scans der Manuskripte, Transkriptionen und Kontextmaterialien weltweit kostenfrei zugänglich sind.

Ein Team um Jörg Paulus, Professor für Archiv- und Literaturforschung an der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität Weimar, wird nun gemeinsam mit Literaturwissenschaftlern aus Krakau um Professorin Jadwiga Kita-Huber die Handschriften aus der in der Biblioteka Jagiellońska in Krakau befindlichen Sammlung Varnhagen erforschen. Das Anfang April 2020 in Weimar und Krakau startende Forschungsprojekt „Schriftstellerinnen aus der Sammlung Varnhagen – Briefe, Werke, Relationen“ bezieht aktuelle technische und institutionelle Netzwerke ein: Mit Hilfe der sogenannten „Digital Humanities“ werden grenzüberschreitende Infrastrukturen der Wissenschaft genutzt.

Die Koordination im Hinblick auf die einzusetzende digitale Plattform übernimmt der Direktor der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Uni, Frank Simon-Ritz, der auch schon in andere Digital-Humanities-Projekte involviert ist.