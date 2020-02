Schwanseestraße 143 in Weimar bleibt in Rot und Weiß

Im Verwaltungsgebäude der einstigen Coca-Cola-Fabrik in Weimar ist dauerhafter Leerstand abgewendet. Geschäftsführer Christian Berthold bestätigte am Dienstag die Nachricht dieser Zeitung vom Vorabend: Antenne Thüringen und radio TOP 40 ziehen im August 2020 in ein eigenes Funkhaus an die Schwanseestraße 143. Damit bekenne sich die Sendergruppe „ausdrücklich zum Standort Weimar“, so Berthold im Rathaus-Pressegespräch.

Das Privatradio hat mit den neuen Eigentümern der Immobilie einen Mietvertrag über 12 Jahre für 1400 der 2500 Quadratmeter Nutzfläche abgeschlossen. Dafür wird das ehemalige Verwaltungsgebäude von Achim und Udo Pfeifer (Pfeifer-Gruppe Chemnitz) zunächst teilsaniert und renoviert. Vermarkter Martin Rother (Nexus Immobilien) hofft bereits für März auf einen weiteren Großmieter. Es ist denkbar, dass dieser in professioneller Verwandtschaft zum Medienunternehmen steht. Denn die Gesellschafter von Antenne Thüringen investieren unter dem Stichwort „Audiofabrik“ in die Zukunft der Sendergruppe. Laut Christian Berthold entsteht bis zum Spätsommer auf zwei Etagen eines der modernsten Funkhäuser in Deutschland. Es biete den rund 80 Mitarbeitern flexible Arbeitsmöglichkeiten, eine gute Lage und ausreichend Parkplätze. Allein für das ehemalige Verwaltungsgebäude stehen 225 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Derzeit plant das Medienunternehmen mit Architekten und Gewerken vom Grundriss bis zur Ausstattung die räumliche Gestaltung am neuen Sitz. Bereits im März sollen laut Berthold die spezifischen Umbauarbeiten beginnen. Der Geschäftsführer setzt auf smarte Technik und Ausstattung, die „Raum für die digitale Zukunft sowie den Ausbau bestehender und neuer Geschäftsfelder“ schaffen sollen. Zunächst aber seien die neuen, voll digitalen Sendestudios von Antenne Thüringen und radio TOP40 die Highlights. Antenne Thüringen hatte als erstes Privatradio Thüringens am 1. Februar 1993 den Sendebetrieb in den noch heute genutzten Studios an der Belvederer Allee aufgenommen. Anders als mit der Hinterhof-Situation im Leonardo-Hotel-Komplex (früher Hilton) steht an der Schwanseestraße nun auch ein repräsentativer Standort zur Verfügung.