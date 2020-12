Jugendliche verstoßen in Weimar gegen Corona-Regeln - mehrere Einbrüche

Zu viele gemeinsam unterwegs

Gegen das Infektionsschutzgesetz verstießen Dienstagabend mehrere Personen in Weimar. Sechs Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren trafen Polizeibeamte in Weimar Nord an. Von allen wurden die Personalien erhoben und an das Ordnungsamt weitergeleitet. Nach eingehender Belehrung verwiesen die Polizisten die Jugendlichen des Platzes.

Kellereinbrüche

Ein Unbekannter verschaffte sich vermutlich in den frühen Dienstagmorgenstunden Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Weimarer Lisztstraße. Dort begab er sich zum Keller. Auf seinem Weg zu den Kellerabteilen brach er zwei Türen auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand lediglich Sachschaden an den beiden Türen.

Anders verlief ein Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Schwabestraße. Nach dem der oder die Diebe ein Kellerabteil aufgebrochen haben, entwendeten er oder sie hieraus zwei E-Bikes samt Ladegerät und einen Akku-Schrauber im Gesamtwert von fast 6.000 Euro.

Einbruch

In eine Garage im Garagenkomplex „Sandgrube“ in der Apoldaer August-Berger-Straße wurde im Zeitraum vom 30. November, 18 Uhr, bis 1. Dezember, 6 Uhr, eingebrochen. Das Garagentor wurde gewaltsam geöffnet. Dadurch wurde das Türschloss beschädigt. Im Inneren wurde die hintere linke Seitenscheibe eines Opel Meriva eingeschlagen und ein Laptop entwendet. Der Schaden am Tor und an der Pkw-Scheibe wird auf 450 EUR geschätzt. Der Wert des Laptops ist noch nicht bekannt.

Schwere Brandstiftung in Apolda

Zu einer schweren Brandstiftung kam es am Montagabend in der Karl-Marx-Straße in Apolda. Hier wurde durch Unbekannte ein mit Brandbeschleuniger getränkter Gegenstand gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses geworfen. Anschließend entzündete sich eine Konifere im Vorgarten. Die Anwohner konnten den Brandherd selbst löschen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen