Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sechs Infizierte weniger in Weimar

Eine positive Entwicklung wies Weimars Corona-Statistik am Mittwochabend aus. Die Zahl der aktuell Infizierten ist an einem Tag um sechs Personen gesunken. Sie werden jetzt als genesen geführt. Damit gab es in der Stadt noch 13 im Labor bestätigte Infektionen. 40 Abstrichproben standen aber noch aus. Öffentlich gemacht hat die Verwaltung Details der angekündigten neuen Allgemeinverfügung. Ab Freitag gilt in Weimar neben der thüringenweiten Maskenpflicht eine solche auch für alle medizinischen Einrichtungen, für Kunden und Personal in Geschäften, Märkten, Bäckereien, Fleischereien, Hofläden und Gaststätten, in denen es keine Schutzwand zur Abschirmung gibt. Die Maske muss in öffentlichen Innenbereichen von Beherbergungsbetrieben und Gaststätten getragen werden, mit Ausnahme der an Tischen sitzenden Gäste. In Innen- und Außenbereichen müssen dann auch Kontaktdaten der Gäste erfasst werden.