Schöndorfer helfen Schöndorfern: Azurit-Hausleiter Alexander Wieck (hinten Mitte) hat dem Café Conti eine Spende in Höhe von 300 Euro übergeben.

Schöndorf. Mit einer Spende hat das Azurit-Seniorenzentrum Schillerhöhe dem Café Conti geholfen. So kann jung und alt weiter gemeinsam kochen und Spielen.

Seniorenzentrum spendet für Café Conti

Das Café Conti hat vom Azurit-Seniorenzentrum Schillerhöhe eine Spende in Höhe von 300 Euro erhalten. Der Jugendclub war in diesem Jahr zweimal vom Diebstahl von Geld und Wertgegenständen betroffen. Das hatte die jungen Besucher, ihre Betreuer und die Kooperationspartner erschüttert. Seit vielen Jahren pflegen Conti und Schillerhöhe eine enge Zusammenarbeit. Daraus entstand bei Azurit-Hausleiter Alexander Wieck die Idee für die Spende, die er an Cornelia Wojcik und Oliver Powelske als Vertreter des Cafés übergeben hat.

Einmal im Monat fahren Senioren mit dem Leiter der Betreuungstherapie, Robert Walter, in den Club, um gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen aus Schöndorf zu kochen. Im Gegenzug kommen die Kinder und Jugendlichen regelmäßig in die Schillerhöhe, um mit den Bewohnern gemeinsam Wii zu spielen. „Die häufigen Einbrüche, Diebstähle und das Ausrauben der Bargeldkasse im Café Conti haben dieses Projekt fast nicht mehr möglich gemacht“, betonte Sandy Zimmer vom Azurit. Das Haus habe das Geld gespendet, damit der Kontakt der Senioren mit den Kindern und Jugendlichen fortbesteht und weitere gemeinsame Projekte stattfinden können.