Shakespeare-Klassiker auf der Bühne im Weimarer E-Werk

Weimar. Am Donnerstag feiert die Tragödie Othello in Weimar Premiere.

Als nächste Neuproduktion im Schauspiel bringt das DNT Weimar einen Shakespeare-Klassiker auf die Bühne im E-Werk: In der Regie von Adewale Teodros Adebisi erlebt dort am Donnerstag, 20 Uhr, die Tragödie Othello ihre Premiere, heißt es aus dem Theater.

Verpackt in eine tragische Liebesgeschichte entwirft der englische Dramatiker das Bild einer rassistisch geprägten Gesellschaft, in der der schwarze Held trotz seiner Verdienste immer als störender Fremder abgestempelt wird. Der Erfolg Othellos, der es zum General der Republik Venedig gebracht und die schöne Desdemona aus reichem Hause geheiratet hat, ruft erbitterte Neider auf den Plan. Allen voran Jago, der dem Aufsteiger sein Glück missgönnt und ihn systematisch untergehen sehen will. Geschickt entspinnt er eine Intrige, die Othello an der Treue seiner Frau zweifeln lässt. Getrieben von Ehrverlust und grenzenloser Eifersucht greift der Getäuschte zum schlimmsten Mittel.

Es spielen Calvin-Noel Auer (Othello), Nadja Robiné (Desdemona), Marcus Horn (Jago), Isabel Tetzner (Emilia), Janus Torp (Rodrigo) und Bastian Heidenreich (Cassio).

Für die Premiere gibt es noch Karten. Nächste Vorstellungen: 7., 11., 13. Dezember, 8. und 20. Januar