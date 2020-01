Sieben verdiente Bürger mit Ehrennadeln ausgezeichnet

Die Konsolidierung und Entschuldung des städtischen Haushaltes bleibt in Magdala weiterhin wichtiges Ziel. Das unterstrich am Sonntag beim Neujahrsempfang in der Mehrzweckhalle vor vielen Gästen aus Kommunalpolitik, Kultur, Sport und Wirtschaft Bürgermeister Mario Haßkarl. Druckfrisch lag vor den Gästen auf den Tischen der 16. Magdalaer Kultur- und Veranstaltungskalender 2020. Musikalisch virtuos umrahmt wurde die Feier von Elisabeth Rusteberg (Violine, Gesang) und Andreas Kuch (Klavier).

Als Gastrednerin hatte der Bürgermeister die in Magdala ansässige Allgemeinmedizinerin Claudia Hartung-Roschke gewinnen können. Die Ärztin berichtete, wie sie 1988 erstmals in dem ihr bis dato unbekannten Städtchen war und sie an der Magdel neben einer Arbeitsstelle eine neue Heimat fand.

Für das neue Jahr kündigte Bürgermeister Mario Haßkarl gleich ein ganzes Maßnahmenpaket in der Stadt wie in den Ortsteilen an. So werde in den kommenden Wochen endlich der alte Spielplatz entsorgt und ein neuer Spielplatz errichtet. In diesem Zusammenhang richtete Haßkarl herzliche Dankesworte an alle, die sich mit Ideen, Engagement und Spenden dafür eingesetzt haben. Nach wie vor sei Magdala froh darüber, dass die kleine Stadt noch über einen eigenen Bauhof verfüge und neben den Bauhofangestellten sehr engagierte, geringfügig beschäftigte Helfer unterstützend zur Seite stehen.

Im Haushaltsplan 2020 festgeschrieben werden soll eine Ansparrücklage zur Errichtung eines neuen Feuerwehr-Gerätehauses. Aufatmen können auch die Sportler: In den Winterferien soll nun endlich der seit Jahren defekte Heizkessel in der Schulsporthalle gewechselt werden. Aus der Infrastrukturpauschale des Landes investiert Magdala nach Angaben des Stadtoberhauptes 15.000 Euro in den Außenbereich der Kindertagesstätte. Zudem sollen die Innentreppe erneuert, der Bodenraum ausgebaut und Renovierungsarbeiten erledigt werden. Aktuell in Arbeit ist das barrierefreie Bürgerbüro im Erdgeschoss des Rathauses, das in den nächsten Wochen endlich in Nutzung geht.

Abschließender Höhepunkt des Empfangs war die Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten mit der Ehrennadel der Stadt Magdala. In Würdigung ihrer besonderen Verdienste für die Stadt und das Gemeinwohl wurden Musiklehrer Horst Koppe und Kita-Leiterin Martina Szillat, Almut Ordel, jahrzehntelang Leiterin des Magdalaer Jugendclubs, und Bärbel Witte ausgezeichnet, die unermüdlich für den Erhalt Magdalaer Traditionen aktiv ist. Ehrennadeln gingen außerdem an Gerhild Höllerer, von 2004 bis 2019 als Stadträtin aktiv, an den 1. Beigeordneten und Kreistagsmitglied Andreas Striebe, stellvertretender Schuldirektor am Marie-Curie-Gymnasium Bad Berka, sowie an die Ärztin Claudia Hartung-Roschke.