Sozialausschuss will Feuerwehrleute im Nordkreis motivieren

Geld für gemeinsame Aktivitäten der Feuerwehrleute und die Mitgliedschaft im Tourismus-Verein des Weimarer Landes: Für diese beiden Posten im kommenden Haushalt votierte am Dienstag der Stadtrats-Ausschuss für Kultur und Soziales der Landgemeinde Am Ettersberg. Für die „teambildenden Maßnahmen“ der Floriansjünger soll ein Gesamt-Posten von 10.000 Euro zur Verfügung stehen, der Tourismus-Verein kassiert seinen Jahresbeitrag gemessen an den Einwohnerzahlen, was für die Landgemeinde rund 3000 Euro pro Jahr bedeutet.

„Wir haben uns gemeinsam Gedanken darüber gemacht, was man für die Feuerwehr-Kameraden tun kann über die Aufwandsentschädigungen hinaus, die ja nur spezielle Funktionsträger erhalten“, sagte Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß (CDU) im Nachgang zur Sitzung. „Die Kameradschaft ist ein sehr hohes Gut, und die wird gestärkt, wenn man sich auch mal außerhalb der normalen Ausbildung trifft.“ Je 50 Euro sollen für jeden der der rund 200 aktiven Feuerwehrleute zur Verfügung stehen: „Mal ein gemeinsames Rafting oder Klettern, Wanderungen, eine Bootstour auf der Saale oder vielleicht ein Grillen“, nennt Heß mögliche Verwendungsmöglichkeiten. Auf Vorlage der Rechnung und einer Teilnehmerliste solle das Geld abrufbar sein.

Die Vorteile einer Mitgliedschaft im Verein Weimarer Land Tourismus erläuterte dessen Geschäftsführerin Katy Kasten-Wutzler dem Bürgermeister in einem Vorab-Gespräch. „Damit kämen unsere touristischen Angebote in ein Portfolio, eine Datenbank, die in andere Bundesländer hineinreicht“, so Heß. Zudem sei die Mitgliedschaft in einer solchen sogenannten „Destination-Management-Organisation“ (DMO) Voraussetzung für die Aufnahme in diverse Förderprogramme.

Der Kultur- und Sozialausschuss reicht diese beiden Empfehlungen als Beschlussvorlagen an den Haupt- und Finanzausschuss weiter, der am 22. Dezember seine nächste Zusammenkunft hat. Wenn er zustimmt, gehen sie in die Kämmerei der Verwaltung und werden Teil des Haushalts-Entwurfes für 2021. Der Etat soll in der Februar-Sitzung des Stadtrates zum Beschluss vorliegen.