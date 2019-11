Am Studentenwohnheim Langer Jakob soll voraussichtlich ab 25. November der Mittelturm mit dem alten Treppenhaus komplett abgerissen werden.

Weimar. „Twin Towers“ auf Zeit beschert Weimar der nächste große Schritt bei der Sanierung am Jakobsplan.

Spannende Phase am Wohnheim Langer Jakob in Weimar

Die Sanierung am Studentenwohnheim Langer Jakob schreitet voran. Der Mittelturm mit der alten Fahrstuhl- und Treppenanlage wird ab 25. November komplett zurückgebaut. Dafür soll am kommenden Montag der Aufbau eines 50 Meter hohen Krans beginnen, teilte das Studierendenwerk Thüringen auf Anfrage mit.

Am Ende des Abbruchs – geplant Mitte Februar – werden die Gebäudeteile rechts und links vom Mittelturm, die allesamt nicht miteinander verbunden sind, wie „Twin Towers“ wirken. Danach startet der Einbau eines vollverglasten Treppenturms, der geschossweise hochgezogen wird. Er hat Aufzüge, die – im Gegensatz zu den alten Fahrstühlen – auf allen Etagen der beiden Wohnbereiche halten, die in der Höhe um ein halbes Geschoss versetzt zueinander sind. Abbruch und Neubau führt die Firma B&V Hoch-, Kabel- und Tiefbau aus Apolda durch.

Parallel geht der Ausbau in den beiden Wohnbereichen weiter, wo derzeit laut Studierendenwerk die Maler-, Fliesen- und Bodenlegearbeiten in vollem Gange seien. Ab Juni 2020 sind die restlichen Fassadenanschlussarbeiten geplant, zudem werde dann mit der Möblierung und dem Kücheneinbau in den 350 Appartements begonnen. Ziel sei weiterhin, den Langen Jakob bis September 2020 für 350 Studierende pünktlich vor dem Wintersemester 2020/21 fertigzustellen.