Spannende Stadtteil-Lektüre

Die erste Chronik von Weimar-Nord, die 2009 zwischen Buchdeckeln erschien, umfasste 50 prägnante Seiten. Ihre überarbeitete und erweiterte Nachfolgerin bringt es auf immerhin 217 Seiten - mit einem chronologischen Abriss der Stadtteil-Historie sowie einem zweiten Teil, der besondere Themen aufgreift. Am Montag stellte der Bürgertreff-Verein, der die Publikation mit Ausnahme des Druckes ausschließlich im Ehrenamt erarbeitete, die neue Chronik in der Aula der Cranachschule öffentlich vor. Sie ist zunächst in einer Auflage von 800 Exemplaren erschienen und wird vom Bürgertreff gratis an Interessierte abgegeben. Dennoch erhofft sich der Verein im Gegenzug den einen oder anderen Obolus. Schließlich hatte er die immerhin 8000 Euro Druckkosten selbst aufzubringen - über Spenden und Mitgliedsbeiträge. jl