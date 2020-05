Eine Spende in Höhe von 1100 Euro überreichten Vorsitzende Petra Seidel (r.) und die Vorstandsmitglieder André Seidel und Franziska Wagner im Namen des Vereins Legefeld aktiv an Martin Kranz, Intendant des Spiegelzelt-Festivals

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spende fürs Spiegelzelt

Ein Lastenfahrrad erinnert auf dem Beethovenplatz daran, dass dort jetzt eigentlich das Spiegelzelt-Festival stattfinden sollte. Das Coronavirus machte der veranstaltenden Kulturdienst GmbH einen Strich durch die Rechnung, das Festival musste ersatzlos abgesagt werden. Für das privat finanzierte Festival sei damit eine Situation entstanden, existenzbedrohend ist, unterstrich Intendant Martin Kranz. Seine Bitte um Solidarität fand auch in Legefeld Gehör: Für den Verein Legefeld aktiv überreichte dessen Vorsitzende, Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel, am Montag eine Spende in Höhe von 1100 Euro. Insbesondere ortsansässige Firmen, aber auch Privatleute hätten für das Überleben des Spiegelzelt-Festivals gespendet. Für Petra Seidel ist es eine „Geste des Zusammenhaltens“. Der Verein werde dort aktiv, „wo Not am Mann ist“, betonte die Vorsitzende.