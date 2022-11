Spontanes Schauspiel zum ersten Advent in Weimar

Weimar. Weimarer Improtheater „Öde und Schriller“ spielt im Mascha.

Spontanes Schauspiel zum ersten Advent zeigt das Improvisationstheater „Öde und Schriller“ am Sonntag, 27. November, um 19.30 Uhr im Kultur- und Begegnungszentrum Mascha (ehemals SC Schütze) in der Schützengasse 2 in Weimar. Darüber informiert das Theaterensemble.

Das Quintett kreiere bei der Aufführung aus den Vorgaben der Zuschauer einen unterhaltsamen Mix aus Pantomime und Slapstick, Poesie und Wortwitz sowie Musik und Gesang, heißt es: „Ein unterhaltsames Theatervergnügen am Adventssonntag, bei dem kein Auge trocken bleibt.“

Am Klavier vertont Mykyta Sierov das szenische Geschehen. Es spielen Thomas Grysko, Thimo Hennig und Johannes Salzwedel. Karten sind für 10 Euro, ermäßigt für 7 Euro an der Abendkasse erhältlich. Vorstellungsbeginn ist am Sonntag um 19.30 Uhr, der Einlass ist bereits um 19 Uhr.