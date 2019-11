Spunk-Café: Spielwiese für kreative Köpfe

Alessa Dresel (links) und Lara Lütke bauen an ihrem Spunk-Café in der Weimarer Marienstraße. Draußen weht bereits eine kunterbunte Fahne.

Weimar. In ein Café, dessen Name eine Erfindung von Pippi Langstrumpf ist, haben zwei Frauen viel Geld gesteckt und eine Crowdfunding-Aktion gestartet.

Wer das Wort „Spunk“ kennt, der weiß, was im gleichnamigen Café zu Hause ist, das derzeit in der Marienstraße 3 entsteht: buntes Leben, Fantasie und Kreativität. Hinter dem selbst gebauten Tresen steht später nicht die Schöpferin des Wortes, Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf. Mit Alessa Dresel (25) und Lara Lütke (29) sind es zwei Absolventinnen des Produktdesigns an der Bauhaus-Universität, die dort einen neuen Weg gehen, um ihre kreativen Ideen auszuleben.