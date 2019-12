Die Staatskapelle Weimar bei der Anspielprobe in der Elbphilharmonie in Hamburg.

Weimar. Erstmals gastierte mit der Staatskapelle Weimar ein Thüringer Orchester in der Elbphilharmonie in Hamburg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Staatskapelle Weimar gastiert in der Elbphilharmonie

Mit der Staatskapelle Weimar gastierte am Montag erstmals ein Orchester aus dem Freistaat Thüringen in der Hamburger Elbphilharmonie. Zur Einstimmung auf das Jubiläumsjahr 2020 kam Ludwig Beethovens 8. Sinfonie zur Aufführung. Melancholische „Winterträume“ entfaltete im zweiten Teil Peter I. Tschaikowskys gleichnamiger sinfonischer Erstling. Die Leitung des Konzerts lag in den Händen von Hansjörg Albrecht, der das Programm solistisch mit zwei Orgelwerken eröffnete. Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge C-Dur bildeten dabei den Rahmen für die Uraufführung des Choralvorspiels XIII „Veni, redemptor gentium“ von Philipp Maintz. Mit Bravorufen und langanhaltendem Applaus feierte das Publikum im ausverkauften Großen Saal, dem Herzstück der Elbphilharmonie mit rund 2.000 Plätzen, das Orchester und seinen Dirigenten.

Mit Beethovens 9. Sinfonie, die unter Leitung von Michael Sanderling auch an Silvester und Neujahr in der Weimarhalle erklingt, gastiert die Staatskapelle Weimar gleich zu Jahresbeginn am 3. Januar .2020 in der Kölner Philharmonie. Weitere Gastkonzerte führen im neuen Jahr unter anderem in die Münchner Philharmonie im Gasteig, in den Palast der Künste in Budapest sowie zu den Weilburger Schlossfestspielen und zum Choriner Musiksommer.