Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Neumark will nicht als Buhmann dastehen

Neumark. Die Stadt Neumark sieht sich im Vorfeld des Bürgerentscheides am 12. Juli über einen Bebauungsplan für das Gelände des Schweinebetriebes Van Asten (unsere Zeitung berichtete) zu Unrecht als Buhmann dargestellt. „Sogar der Stimmzettel ist nicht korrekt“, sagte Bürgermeisterin Anke Necke, die einen ersten Einblick in die Grundzüge ihrer Info-Wurfsendung für die Neumarker Wahlberechtigten gab. „Darauf steht, dass der Bebauungsplan die Erweiterung auf 5720 Großvieheinheiten erlaubt. Dabei enthält der Aufstellungsbeschluss keine solche Zahl. Sondern darin steht, dass eine maximal zulässige Zahl festgesetzt werden soll. Das heißt, darüber wäre noch zu verhandeln.“ Ein städtebaulicher Vertrag habe solche Details klären sollen, begleitend zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes.

Die Kommunalaufsicht des Weimarer Landes habe auf ihren Hinweis zwar erkannt, so Necke, dass die Zahl von 5720 GVE nicht im Aufstellungsbeschluss stehe und somit auch nicht auf den Wahlzettel des Bürgerentscheids gehöre. „Aber sie können nichts mehr daran ändern, wurde mir gesagt.“

Der Stadtrat wolle, so die Bürgermeisterin, keine 5720 GVE (umgerechnet 62.500 Schweine) in der Anlage. Sie wolle vor allem keinen Mastbetrieb, der besonders starke Geruchsbelastungen bringt. Das niederländische Unternehmen hatte im Vorfeld zugesichert, bei Zustandekommen des B-Plans von Mast auf Ferkelproduktion umzustellen. Die Zahl 5720, so Necke, stamme aus einem parallel laufenden Antragsverfahren der Firma Van Asten, das zurzeit noch vor Gericht liegt. „Ich sehe die Gefahr, dass der Sinn des Bürgerentscheides am Ende auf den Kopf gestellt wird“, so die Bürgermeisterin. „Die Leute stimmen wegen der noch gar nicht beschlossenen Zahl 5720 GVE gegen die B-Plan-Aufstellung – und am Ende bekommen sie diese Zahl durch das andere Genehmigungsverfahren trotzdem.“