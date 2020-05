Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtführungen in Weimar nach Corona-Pause wieder stark gefragt

Die Generalprobe am Himmelfahrtswochenende haben die Weimarer Stadtführungen gleich mit ihrer Wiederaufnahme bestanden. Trotz der strengeren Auflagen wurden es insgesamt elf Gruppen, allein am Samstag gab es fünf Stadtführungen, teilte Uta Kühne, Sprecherin der weimar GmbH mit. Mit bis maximal 15 Teilnehmern und von einer Stunde Dauer werden derzeit die öffentlichen Stadtführungen der Tourist Information Weimar zweimal täglich 10 und 14 Uhr angeboten. Zu Pfingsten kommen nach Angaben aus der weimar GmbH zusätzliche Zeiten hinzu: Freitag 10, 14 und 16 Uhr, Samstag 10, 12 und 14 Uhr, am Pfingstsonntag und Pfingstmontag bleibt es bei 10 und 14 Uhr. Tickets für diese Führungen können über den Veranstaltungskalender auch online gekauft werden und natürlich direkt in der Tourist-Information. Inzwischen dürfen die Stadtführer während ihres Vortrages zur verbesserten Akustik bei vergrößertem Abstand zur Gruppe auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten.

Wie Uta Kühne weiter informiert, bucht eine größer werdende Zahl von Besuchern sich eine eigene Stadtführung, statt am öffentlichen Rundgang teilzunehmen: als Familie oder im kleineren Freundeskreis. Wer das möchte kann online, per Mail oder telefonisch jeweils bis Freitag, 17 Uhr einen der lizenzierten Stadtführer buchen. Am Wochenende und an Feiertagen ist es derzeit nur persönlich vor Ort möglich. Geöffnet ist die Tourist Information Weimar Montag bis Freitag 9.30 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag, an Feiertagen 9.30 bis 14 Uhr.

Das Extra-Faltblatt mit einer Übersicht zu den geöffneten Museen, Ausstellungen und ersten Veranstaltungen sowie einem Stadtplan für Juni ist im Druck. Zahlreich haben vor allem Hotels und Pensionen bereits größere Mengen dieser Extra-Ausgabe bestellt, um ihre Gäste damit gut informieren zu können. Erhältlich ist es außerdem in der Tourist Information Weimar.