Weimar. Über „Cholera und Goethetonnen“ berichtet Axel Stefek bei einer besonderen Stadtführung am 9. und 11. September.

Epidemische Krankheiten gehörten seit dem Mittelalter zu den größten zivilen Bedrohungen für die Städte. Die Haltung unzähliger Tiere in den Hinterhöfen, die althergebrachte Fäkalienentsorgung, eine unzureichende Trinkwasserversorgung und zugleich eine unaufhaltsame Bevölkerungszunahme ließen die stadthygienischen Probleme im 19. Jahrhundert immer deutlicher zutage treten. Die Freunde des Stadtmuseums greifen dieses Thema nun in einer Stadtführung „Cholera und Goethetonnen. Stadthygiene im alten Weimar“ mit Axel Stefek auf. Zwei Mal in dieser Woche – am Freitag, 9. September, um 15 Uhr und Sonntag, 11. September, um 10.30 Uhr – können sich Interessierte ohne Anmeldung anschließen. Treffpunkt ist an der Kreuzung Jakobstraße/Freiligrathstraße.