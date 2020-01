Weimar will den Verkauf des Hauses der Frau von Stein rückgängig machen.

Stadtratsbeschluss zum Haus der Frau von Stein

Mit dem Stadthaushalt will sich Oberbürgermeister Peter Kleine vom Stadtrat zur Rückabwicklung des Vertrages über das Haus der Frau von Stein legitimieren lassen. Dazu werde es einen Beschluss geben. Zudem sei im Haushaltsentwurf eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, weil nicht absehbar ist, wie lange sich die Rückübertragung hinzieht, erläuterte er am Dienstag. Unterm Strich sollen Wiedererwerb und Weiterverkauf aber aufkommensneutral erfolgen, „also mit Ausgaben und Einnahmen in gleicher Höhe“. Wer von den potenziellen Investoren, die über die Jahre Interesse bekundet haben, tatsächlich zur Verfügung steht, kann Kleine nicht sagen. Das sei zum gegebenen Zeitpunkt zu erkunden. Wichtig sei immer noch, dass das Haus zumindest teilweise öffentlich zugänglich bleibt, wie es zuletzt auch geplant war.