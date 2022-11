Startschuss für Adventstombola des Weimarer Lions-Clubs

Weimar. Erlös aus Verkauf der 2500 Kalender kommt unter anderem dem Verein Camsin zugute. So können Sie mitmachen:

Zum 13. Mal veranstaltet der Lions-Club Weimar seine Adventstombola. Insgesamt werden nach Angaben des Service-Clubs 2500 Adventskalender mit 73 Preisen im Gesamtwert von 5400 Euro angeboten. Jeder Kalender ist dabei ein Los der Tombola. Vom 1. bis zum 24. Dezember werden jeden Tag drei bis vier Gewinnnummern bekanntgegeben, die unter notarieller Aufsicht – unter Ausschluss des Rechtsweges – gezogen werden, erläuterte Club-Sprecher Hartmut Sieckmann und wie darauf hin, dass der Verkauf bereits begonnen habe.

„Es winken wertvolle Preise, die von Unterstützern der Region zur Verfügung gestellt wurden“, so Hartmut Sieckmann weiter. Darunter seien eine Goldmünze im Wert von 100 Euro, ein Platzreifekurs für angehende Golfspieler, Einkaufsgutscheine, Konzertkarten, der Eintritt in ein Hotel-Spa, Stadtführungen, Büchergutscheine, eine Woche Probefahrt mit einem Pkw, Eintrittskarten und vieles mehr.

Der Lions-Club Weimar hofft auf gute Verkäufe

Mit jedem verkauften Kalender werden soziale Projekte in Weimar und im Umland unterstützt. In diesem Jahr will der Club unter anderem dem Verein Camsin finanzielle Hilfe zuteil werden lassen. Dieser ermöglicht auf der Weimarer Marienhöhe anderen Menschen heilsame Begegnungen und Erfahrungen in der Natur und mit Tieren.

Die Adventskalender sind in folgenden Verkaufsstellen in Weimar und Umgebung erhältlich: Tourist-Information Weimar, Eckermann-Buchhandlung, Die Eule, Thalia Weimar, Dorint-Hotel, Vodafone Lounge in der Friedensstraße, in allen Filialen von Nahkauf-Heyer in Weimar, Legefeld, Mellingen und Buttelstedt, bei „Schmuck & Design“ am Frauenplan sowie der Zahnarztpraxis von Dr. Mayer in Magdala. Die Gewinnnummern werden täglich ab dem 1. Dezember veröffentlicht.