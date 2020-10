Statt Mini-Ersparnis Mehrwert für die Region Weimar

„Ökologisch und sozial – EVG ist erste Wahl“. Davon ist Michael Wenzel, Leiter der Caritasregion Mittelthüringen, überzeugt. Dass die Flüchtlingsberatung der Caritas 1227 Euro für ihren Nothilfefonds erhielt, freut ihn besonders. „Ich danke allen, die diese Spende im September durch ihre Abstimmung im Internet wie auch durch ihren Einkauf in den Läden der Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft in Weimar möglich gemacht haben.“ Bei der Abstimmung hatte die Flüchtlingsberatung den ersten Platz erreicht.

Die Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft eG Weimar hatte sich dafür entschieden, die Mehrwertsteuer-Streichung nicht auf die einzelnen Produkte anzuwenden. Statt kleiner Ersparnisse für die Kunden fließt das Geld in einen Topf und wird per Online-Voting, an dem alle Interessierten teilnehmen können, an gemeinnützige Einrichtungen gespendet.

Seit 2004 betreut und berät die Caritas geflüchtete Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften der Stadt Weimar sowie in Wohnungen – aktuell etwa 400 Personen. Zudem bietet das Café International in der Thomas-Müntzer-Straße vielfältige Möglichkeiten für Beratung und Begegnung. Etwa 100 Ehrenamtliche verstärken das hauptamtliche Team dabei, damit Integration und Verständigung zwischen Flüchtlingen und Einheimischen im Alltag immer besser gelinge. Von der aktuellen Praxis der EVG, die Mehrwertsteuer an soziale, kulturelle und andere regionale Initiativen weiterzugeben, profitieren monatlich verschiedene Vereine vor Ort – „eine wunderbare Idee“, so Michael Wenzel.

Bei der Abstimmung für den September haben die Teilnehmer zudem entschieden, dass der Verein Camsin 1142 Euro erhält, die Elterninitiative Salamanca 869 Euro, ferner das Stellwerk 667 Euro sowie der Treff Kramixxo/Waggong 573 Euro.

Der Abstimmung für den Oktober liegen Vorschläge der Genossenschaftsmitglieder zugrunde. Beim Online-Voting hoffen der VfB Oberweimar, das Studio Mosaik beim Gaswerk, das Weimarer Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (BgR), der Tauchsportclub Weimar sowie der Verein Wendepunkt Eisenberg auf ein möglichst gutes Abschneiden.

www.bioweimar.de/mehrwert