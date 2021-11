Statt Vernissage drei Durchgänge bei Blueprint Weimar

Das Schaufenster an der Ecke Friedensstraße/Karl-Liebknecht-Straße hat sich als Ausstellungsort bewährt.

Weimar. Eine neue Ausstellung gibt es im Kulturschaufenster des Galerieverlages Blueprint zu erleben.

Eine neue Ausstellung ist ab Mittwoch, 1. Dezember, im Kulturschaufenster des Galerieverlages Blueprint (Friedensstraße 2) zu erleben. Unter dem Titel „Inseln“ sind dort bis zum 23. Februar 2022 Werke des Künstlers Martin Fink zu sehen.

Fink studierte unter anderem Freie Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar und bekam 2016 das Landesstipendium für Bildende Kunst des Freistaats Thüringen zuerkannt. Es ist seine dritte Ausstellung bei Blueprint, und diesmal geht es um ein Umwelt-Thema: Die „Inseln“ nämlich sind die im Meer treibenden Massen an Plastikmüll, und der Künstler will Möglichkeiten des künftigen Umgangs mit solchen vom Menschen selbst geschaffenen Herausforderungen ausloten.

Auf eine Vernissage verzichtet Blueprint im Angesicht der aktuellen Corona-Zahlen. Stattdessen stehen am Mittwoch drei Zeitfenster für jeweils maximal sechs Interessierte zur Auswahl – für das Besichtigen und ein Künstlergespräch: 10 bis 12, 13 bis 15 und 17 bis 19 Uhr. Einige Restplätze sind noch zu haben, die Anmeldung dafür allerdings zwingend erforderlich.

galerieverlag@blueprint-edition.de