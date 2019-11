Der öffentliche Weihnachtsbaum der Stadt Kranichfeld stammt in diesem Jahr aus dem Ortsteil Stedten. Die Hausgemeinschaft an der Gänseleite 36 stiftete hierfür eine rund 25 Jahre alte und etwa neun Meter hohe Fichte, die bislang auf dem dortigen Grundstück gedieh, Allerdings wurde sie mit der Zeit etwas zu üppig.

Bereits kurz nach 7 Uhr rückten am Donnerstag Mitarbeiter des Bauhofs Kranichfeld an, um den Baum zu fällen. Sägeführer Michael Michaelis trennte sie fachmännisch ab und das mit tatkräftiger Hilfe von der Firma Metallbau Kumbartski, die danach auch die Aufstellung des Baumes auf dem städtischen Markt unterstützte.

Traditionell werden die Kranichfelder in der Adventszeit für zwei festliche Höhepunkte sorgen: am 8. Dezember mit dem Weihnachtsmarkt am Baumbachhaus sowie am 14. und 15. Dezember mit dem Weihnachtsmarkt auf dem Oberschloss.