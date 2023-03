Steinkauz-Kästen hängen in Apolda nun in den Bäumen

Apolda. Im Umfeld des Apoldaer Krankenhauses sind Nistkästen angebracht worden.

Die Nistkästen, die vor wenigen Tagen unter Anleitung und mit tatkräftiger Unterstützung durch Stadtrat, Bio-Imker und Grünen-Landeschef Max Reschke bei der Mittwochslounge gemeinsam mit Kindern vor der Stadthalle gebaut wurden, hängten alle Beteiligten im Umfeld des Krankenhauses in die Bäume. Dazu gab es von Max Reschke natürlich jede Menge Erläuterungen über die Zusammenhänge in der Natur. Insbesondere drehte es sich dabei auch um den Steinkauz. Wissensvermittlung und Handwerkliches kamen gut an.