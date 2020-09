Stiftung unterstützt Schulhof-Ausbau

Mit einer Finanzspitze von 1000 Euro hat die Town-&-Country-Stiftung den Ausbau des Klosterberg-Schulhofes in der Kurstadt unterstützt. Das Geld floss als Spende an den Schulförderverein unter anderem in eine Kräuter-Gabione, die inzwischen schon fest zum Bild gehört und für einen grünen Farbtupfer auf dem Schulhof sorgt.

„Hier packen alle an und unterstützen sich gegenseitig“, zeigte sich Stiftungs-Botschafter Peter Winkler von dem Schulhof-Projekt begeistert. „Dieses Gemeinschaftsgefühl wünsche ich mir für jede Bildungseinrichtung.“

Der Pausenhof entpuppte sich bei einer von Schulsozialarbeiterin Martina Margon gestarteten Aktion namens „Schulhaus-Detektive“, in der die Kinder und Jugendlichen der Regelschule Missstände und Wünsche zusammentragen sollten, als Schwerpunkt. Mehr Schatten, mehr Sitzmöglichkeiten und mehr Bewegungsangebote waren einige der geäußerten Wünsche. Um alle zu erfüllen, braucht die Schule rund 45.000 Euro, und vieles hat sich bereits getan. Nächster Schritt ist die Pflanzung von vier Obstbäumen mit Unterstützung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.