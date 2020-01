Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stipendiatin stellt Arbeit vor

Was brachte Linda Pense, Stipendiatin des 25. Internationalen Atelierprogramms, ihr Aufenthalt in Weimar? Darüber wird die Leipziger Künstlerin am heutigen Dienstag, 28. Januar, 19 Uhr, in der ACC Galerie am Burgplatz 1 berichten. Sie hat sich mit William Shakespeares 1611 entstandenem letzten Theatertext „Der Sturm“ auseinandergesetzt, der erstmals 1771 in Weimar ins Deutsche übertragen worden ist. Dabei konzentrierte sie sich auf den Zaubersprech des Luftgeistes Ariel, suchte und fand Möglichkeiten, dieses grafisch abzubilden. So entstanden visuelle Soundscapes als räumlich-plastische, körperlich-grafische Gewebe. Ihre Aufzeichnungen von Ariels luftig-strömenden Zauber-Sprechens laden dazu ein, unsere Sprache, als etwas Neues zu entdecken,