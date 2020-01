Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streit um Haftbefehl – Gas und Bremse verwechselt

Zu einem handfesten Streit ist die Polizei am Samstag gegen 18.30 Uhr in die Nähe des Atrium in Weimar gerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, schleuderte ein 33-jähriger Mann einen gefüllten Stoffbeutel gegen den Arm seiner 36 Jahre alten Freundin. Zudem beleidigte er sie mit Kraftausdrücken.

Die hinzugerufene Polizei konnte den Streit schnell beenden und den Mann mit zur Dienststelle nehmen. Es zeigte sich, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde vollstreckt und eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Die Ursache für den Streit soll laut dem Pärchen im Vorhaben gelegen haben, sich der Polizei wegen des Haftbefehls zu stellen.

Verkehrsunfall in Umpferstedt

Bei einem Unfall am Freitag gegen 10 Uhr Umpferstedt ist eine Frau verletzt worden. An der Kreuzung B7 / B87 wollte ein Pkw nach links in Richtung Jena abbiegen, musste jedoch an der roten Ampel warten. Nach Polizeiangaben kam ein Lkw aus Richtung Weimar und bog nach links in Richtung Apolda ab.

Plötzlich sei das Auto, trotz weiterhin roter Ampel, angefahren, teilt die Polizei mit. Es fuhr in die linke Seite des Lkw.

Durch den Unfall entstand ein Schaden am Auto von ca. 4000 Euro. Zudem wurde die 75-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

An dem Lkw entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Dessen Fahrer blieb unverletzt.

Gegen den 79 Jahre alten ebenfalls unverletzten Autofahrer wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Laut seinen Angaben verwechselte er an der Ampel Gas und Bremse.

