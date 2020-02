Sturmschäden halten sich in Grenzen - Moped gestohlen - Zwei Wildunfälle

Sturmschäden durch „Sabine“ halten sich in Grenzen

Am Montag wurde durch den Sturm ein Dach eines Wohnhauses in der Schopenhauerstraße / Brehmestraße herunter gerissen. Dabei wurde das Nachbargebäude stark beschädigt. Die herbeigerufene Feuerwehr kümmerte sich um die Absicherung. Die Hauseigentümer wurden informiert.

Laut Angaben der Polizei wurden durch den Sturm im Stadtgebiet von Weimar mehrere Straßenschilder umgeweht. Das Ordnungsamt kümmerte sich um die Sicherstellung. Bisher sind keine weiteren Schäden bekanntgeworden.

Simson in Bad Berka gestohlen

Am Montag wurde in Bad Berka ein Moped Simson S 51 vom verschlossenen Grundstück entwendet. Die Täter kletterten über das Hoftor und öffneten dieses von innen. Das Zweirad wurde auf unbekannte Weise abtransportiert und hat einen Wert von circa 1.000 Euro, wie die Polizei berichtete.

Zwei Wildunfälle

Am Montagabend war eine 46-Jährige mit ihrem Citroen auf der Ettersburger Straße Richtung Weimar unterwegs. Ungefähr 200 Meter hinter dem Obelisken überquerte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn.

Trotz Gefahrenbremsung konnte die 46-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern. Wie die Polizei mitteilte entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Das Wildschwein befand sich beim Eintreffen der Beamten nicht mehr an der Unfallstelle. Personen wurden nicht verletzt.

Zwischen Lohma und Blankenhain überquerte ein Reh in der Nacht zu Montag die Fahrbahn. Hier kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Tier und einem 56-jährigen Fiat-Fahrer. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden. Das Reh ist am Unfallort verendet.

Unbekannte schlagen Seitenscheibe eines Opels ein

Am Montagmittag wurde auf dem Ilmradweg zwischen Buchfart und Oettern ein Fahrzeug der Marke Opel abgestellt. Der Eigentümer ging 30 Minuten spazieren. Als er zurückkam war die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen und das komplette Fahrzeug durchwühlt. Wie die Polizei mitteilte, wurde laut Aussage des Eigentümers nichts entwendet. Der entstandene Schaden am Fahrzeug konnte auf 250 Euro geschätzt werden. Zum Täter gibt es derzeit keine Hinweise.

