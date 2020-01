Bad Berka. Die CDU-Ortsverbände aus dem Süden des Weimarer Landes haben sich sich zur anstehenden Regierungsbildung in Thüringen positioniert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Südkreis gibt Mohring Auftrag

Die CDU-Ortsverbände aus dem Süden des Weimarer Landes haben ihrem Landes- und Kreisvorsitzenden in dieser Woche für die anstehende Regierungsbildung in Thüringen eine klare Position mit auf den Weg gegeben. „Mike Mohring erhielt Unterstützung für seinen Kurs der strikten Abgrenzung zur AfD, der Nichtwahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten und der offensiven und sachorientierten Oppositionsarbeit“, sagte Bad Berkas Bürgermeister Michael Jahn, der in der Kurstadt auch Ortsvorsitzender der Union ist.

Gelegenheit zu diesem Austausch bot am Mittwoch, 22. Januar, die Kommunalkonferenz Südkreis, zu der die CDU-Ortsverbände von Bad Berka, Kranichfeld, Blankenhain und Magdala/Mellingen/Umpferstedt Mitglieder und Freunde ins Bad Berkaer Gasthaus Nagel eingeladen hatten.