Weimar. Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel hält auch in der Corona-Krise an ihrer Osterspende für die Weimarer Tafel fest.

Süße Osterspende

Drei Kisten mit jeweils 48 Schoko-Osterhäschen überreichte Legefelds Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel am Mittwoch Marco Modrow, dem Leiter des Diakonie-Sozialkontors Johannes Falk, zu der auch die Weimarer Tafel in der Georg-Haar-Straße gehört. Ihre Spende hat Tradition. Seit mehreren Jahren erfreut Petra Seidel Tafel-Kinder zu Ostern mit diesem süßen Geschenk, das sie aus eigener Tasche finanziert. Diese Osterfreude für Kinder aus wenig begüterten Familien wollte sie sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen. Zumal die sozial engagierte Stadträtin und Ortsteilbürgermeisterin weiß, dass die Weimarer wie allen anderen Tafeln in Deutschland während der Corona-Krise nicht mehr wie bislang mit Lebensmittelspenden bedacht wird. Unter den wöchentlich 400 Tafel-Nutzern in Weimar sind viele Kinder. Für sie ist nun eine kleine Osterfreude gesichert.