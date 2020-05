Weimar. Rede und Antwort steht MdB Martina Renner (Die Linke) in ihrem Wahlkreis telefonisch wieder am 3. Juni.

Telefonische Sprechstunde

Ihre nächste Telefonsprechstunde bietet die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Die Linke) in ihrem Wahlkreis Erfurt/Weimar am Mittwoch, 3. Juni, zwischen 15 und 16.30 Uhr an. Um den Ablauf zu erleichtern, wird um eine kurze Anmeldung per E-Mail an martina.renner.ma03@bundestag.de gebeten. Fragen und Anregungen können nach Auskunft aus ihrem Büro auch gerne vorab per Mail geschickt werden.