Test-Container aufgebrochen - Zwei Verletzte nach Unfällen - Auto zerkratzt

Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Motorradfahrer verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Sonntagvormittag in Mellingen. Ein 68-jähriger Hyundai-Fahrer übersah, nachdem er die Autobahn verlassen hatte und auf die B 87 abbiegen wollte, einen aus Richtung Mellingen kommenden Motorradfahrer. Beide konnten eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde der 25-jährige Motorradfahrer leicht am Bein verletzt.

Container aufgebrochen

Am Sonntagabend wurde ein Containeraufbruch in Süßenborn polizeibekannt. Ein auf einem Parkplatz stehender Container, der wohl als Corona-Teststation fungieren könnte, wurde im Verlauf der vergangenen Woche aufgebrochen. Der oder die unbekannten Diebe entwendeten ein darin befindliches Hauswasserwerk samt jeglicher Anschlüsse und eine Tür. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinzu kommen etwa 2.500 Euro entstandener Sachschaden.

Pkw zerkratzt

Ein auf dem Parkplatz der "Balsamine" abgestellter BMW wurde Sonntagnachmittag zwischen 16:15 Uhr und 17 Uhr zerkratzt. Auf nicht bekannte Weise wurde die linke Fahrzeugseite auf einer Länge von ca. 1,60 Meter zerkratzt. Hinweise zu Tat oder Tätern gibt es nicht.

Weidezaun übersehen

Zu einem Verkehrsunfall beim Einfahren in den fließenden Verkehr kam es am Sonntag gegen 15.15 Uhr in Ködderitzsch. Die Fahrerin eines Nissan fuhr rückwärts aus ihrer Garage in den Straßenverkehr und übersah beim Einlenken den Weidezaun. Dabei beschädigte sie ihr Fahrzeug. Höhe des Sachschadens ca. 1000 Euro. Am Weidezaun entstand kein sichtbarer Schaden.

Beim Überholen gestürzt und verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten ereignete sich am Sonntag gegen 18.20 Uhr in Bad Sulza, Eckartsbergaer Straße/Arthur-Heyland-Straße. Die Fahrerin eines VW fuhr auf der Eckartsbergaer Straße aus Richtung Oberer Marktstraße und wollte an der Kreuzung nach links in die Arthur-Heyland-Straße abbiegen. Der Fahrer eines Krad Honda, welcher hinter ihr in gleicher Richtung unterwegs war, schätzte die Situation falsch ein und setzte zum Überholen an. Im Bereich der Kreuzung kam es zur Kollision. Der Kradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von ca. 1000 Euro und am Motorrad in Höhe von ca. 3000 Euro.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Zwei Männer tot in einer Wohnung in Weimar entdeckt