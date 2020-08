Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Teure Fotos an der Fuldaer Straße

Teure Fotos lässt der städtische Ordnungsdienst ab dem 10. August wieder an der Fuldaer Straße aufnehmen. Bereits am Freitag wurde oberhalb der Bechsteinstraße in Fahrtrichtung Stadion der Panzerblitzer aufgestellt. Dort sorgte er auf Anregung von Anwohnern bereits im Januar für deutlich weniger Tempo-Sünder in dem 30er-Bereich zwischen Röhr- und Bechsteinstraße. Bei Bedarf wechselt ds Gerät kurzfristig seinen Standort, erinnert die Stadt.