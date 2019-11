Im Kasseturm am Goetheplatz legt DJ Christian am Freitag, dem 22. November, wieder zur beliebten „FaltenRock“-Party für Ü30-Tanzfans auf.

Tipps für Veranstaltungen in Weimar

„FaltenRock“-Party

Vor der Adventszeit steigt am Freitag, 22. November, ab 21 Uhr, noch eine „FaltenRock“-Party im Kasseturm am Goetheplatz. Der erfahrene DJ Christian legt für alle über Dreißigjährigen Gemischtes aus den letzten 40 Jahren auf und hat für Extrawünsche ein offenes Ohr.

„Frozen“-Figuren im Atrium

Zum Kinostart von „Frozen 2“, am Samstag, 23. November, hat das Atrium ab 13 Uhr royalen Besuch von Anna und Elsa. Dazu gibt es Überraschungen, Kinderschminken, Glitzertattoos und Tanzaufführungen der Prinzessinnen.

Märchen bei Galli

„Das hässliche Entlein“ läuft am Samstag und Sonntag, 23. und 24. November, ab 16 Uhr als Mitspiel-Theater bei Galli (Windischenstr.).

Triadischer Zirkus

Oskar Schlemmers Frage, wie die Industrialisierung die Menschen verändert, haben 25 Weimarer Kinder und Jugendliche für das digitale Zeitalter umgesetzt – mit Einrädern, Jonglierbällen, Bällen, Seilen und den eigenen Muskeln. Mit zwei Zirkuspädagogen, einer Tanzpädagogin und zwei Künstlerinnen haben die 9- bis 16-Jährigen artistische Choreographien entwickelt und Ideen für Kostüme, Bühnenbild, Soundeffekte und bewegte Bilder mit der Kamera eingebracht. Das Ergebnis zeigen sie bei freiem Eintritt in der Schwungfabrik in der Milchhofstraße: Samstag (23.11.) 18 Uhr, Sonntag (24.11.) 15 Uhr.

Neue Ball-Saison

Die Thüringer Tanz-Akademie (www.thüringer-tanz-akademie.de, Tel. 03643 / 777377) eröffnet am Samstag, 23. November, 20 Uhr mit einem vorbereitenden Tanzabend im Ambiente des Neogotik-Spiegelsaales ihrer Tanzschule in der Schubertstraße ihre Ballsaison. Höhepunkt ist der Bauhaus-Ball am 7. Dezember in der Weimarhalle.

Lyrischer Salon im Radio

Der Radiosender MDR Kultur hat den 66. Lyrischen Salon auf Schloss Ettersburg mit Andrè Schuen (Bariton) und Daniel Heide (Klavier) aufgezeichnet. Erste Ausschnitte und Interviews laufen am Samstag, 23. November, ab 20.05 Uhr im Opernmagazin, das gesamte Konzert mit Liedern von Mahler und Schubert im Januar 2020.