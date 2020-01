Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tour zu neuen Solar-Dächern

Die in der Weimarer Schlachthofstraße ansässige Energiegenossenschaft „Ilmtal“ hat für Freitag, 17. Januar, um 15 Uhr zu einer Baustellenbegehung in den Kreis Weimarer Land eingeladen. Genossenschaftsmitglieder und weitere interessierte Personen, insbesondere aus der Kulturstadt, sind dann in Krautheim willkommen. Dort werden auf zwei landwirtschaftlichen Gebäuden Photovoltaik-Module installiert. Das Objekt befindet sich am Ortsausgang in Richtung Talsperre Großbrembach am Ende der Straße „An der Lache“.