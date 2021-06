Trabi-Schwertransport schlenkert durch Weimar

Skurril, ominös und tierisch: Kuriose Polizeimeldungen 2021

Ein Mann sollte in einer Zahnarztpraxis in Schlotheim einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen, um behandelt werden zu können, was ihm jedoch missfiel. Seinem Unmut ließ er freien Lauf und trat in Rage gegen eine Tür. Dabei verletzte er sich am Bein und musste medizinisch versorgt werden. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Arztpraxis, wo er einen Corona-Test machen konnte, um dann in der Zahnarztpraxis behandelt werden zu können.

Foto: Soeren Stache / Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild