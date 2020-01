Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Transporter und Minibagger in Magdala gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag Fahrzeuge von dem Gelände einer Gartenbaufirma in Magdala gestohlen. Laut Polizei sei Beamten auf Streife in der Nacht ein offenbar aufgebrochenes Tor aufgefallen. In der Nacht konnten die Polizisten allerdings keinen Ansprechpartner der Firma erreichen.

Am Donnerstagmorgen fiel dann das Fehlen eines VW Crafters und eines Minibaggers im Wert von 45.000 Euro auf. Die Polizei ermittelt.