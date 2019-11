Weimar. Mit drei Videoarbeiten und Druckgrafiken beschreibt Danica Dakić aus Bosnien-Herzegowina die Veränderungen in der Stadt Zenica.

Trilogie von Danica Dakić zu Aufstieg und Fall von Zenica

Mit der Sonderausstellung „Zenica Trilogie“ist die international renommierten Künstlerin Danica Dakić ab Donnerstag, dem 21. November, im Bauhaus-Museum präsent. Sie wurde in Sarajevo geboren und lebt in Düsseldorf und Weimar. In drei Videoarbeiten geht Danica Dakić den Utopien der bosnischen Stadt Zenica (dt. „Pupille“) nach sowie den Erzählungen und Träumen, die Menschen im heutigen Zenica damit verbinden.

Einst ein aufstrebendes Zentrum der Industrialisierung im sozialistischen Jugoslawien, war Zenica auch architektonisch Musterbeispiel einer modernen Großstadt. Seit dem Bosnienkrieg erlebt sie mit Umweltverschmutzung, Arbeitslosigkeit und kollektiver Resignation die Schattenseiten der Moderne. Zusammen mit ihren Protagonisten in Zenica fragt Dakić nach den Möglichkeiten und Handlungsräumen für die Aktivität und Verantwortung des Einzelnen in einer komplexen Gegenwart. Die von der Klassik-Stiftung mitgeförderte Videoproduktion begleitet Ismet Safić, der die Stadt Zenica seit mehr als 20 Jahren säubert. Als weiterer Protagonist und Erzähler tritt Ismets Bruder Adil auf. Begleitet von den Geräuschen seines Dialysegeräts, berichtet er über die Arbeit seines Bruders, sein eigenes Engagement als Aktivist sowie die Reinigung seines Körpers durch das Dialysegerät. Erweitert und vertieft wird die von Walter Gropius’ „Totaltheater“ inspirierte Ausstellung durch ein Portfolio mit sechs Druckgrafiken.

„Zenica Trilogie“ entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Fotografen Egbert Trogemann, dem Komponisten Bojan Vuletić und der Produzentin Amra Bakšić Čamo. Die Eröffnung der Ausstellung findet im Rahmen der Weimarer Kontroversen 2019 statt.

Nach ihrer Premiere als Beitrag Bosnien-Herzegowinas auf der Biennale in Venedig 2019 werden die Arbeiten der „Zenica Trilogie“ in Weimar in zwei Ausstellungsabschnitten gezeigt. Teil I ist bis 12. Januar 2020 zu sehen, Teil II vom 15. Januar 2020 bis 1. März 2020.

„Zenica Trilogie“: 22. November bis 1. März; montags 10 bis 14.30 Uhr, dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr; Bauhaus-Museum, Sonderausstellungsfläche (3. OG); im Eintrittspreis für das Weimar inbegriffen